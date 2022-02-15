Индия призвала своих граждан на время покинуть Украину

В связи с неопределенностью обстановки на Украине индийское посольство в Киеве призвало своих граждан покинуть территорию страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на станице на странице в Facebook.

«Ввиду неопределенности ситуации на Украине граждане Индии на Украине, особенно студенты, пребывание которых не является крайне важным, могут рассмотреть возможность временного отъезда. Гражданам Индии рекомендуется избегать не важных поездок на Украину», — подчеркивается в сообщении.

Помимо этого, диппредставительство просит всех индийцев, находящихся на Украине, уточнить свое местонахождение и сообщить контакты для связи.

Это не первое подобное заявление иностранных государств, вызванное многочисленными сообщениями Запада об «агрессии» и возможном «вторжении» России на Украину. Так, к своим гражданам уже не раз обращались власти США, Великобритании, Сербии, ФРГ и других государств.