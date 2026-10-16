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Экономика 16 октября 2026 08:48

Индия подготовила проект фармзавода за 9,5 млрд рублей в Татарстане

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Индийская сторона подготовила проект строительства фармацевтического завода в Татарстане с инвестициями 9,5 млрд рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил почетный представитель Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии Дивеш Кумар в кулуарах второго Российско-Индийского форума «ТАЙМ» в Казани.

«У нас есть готовый проект на 9,5 миллиарда рублей инвестиций. Нам нужно обсудить с Правительством Татарстана, какие площадки и льготы нам предложат, а затем решить, какое место подходит лучше всего», – сказал Кумар.

По его словам, индийская сторона пока не определилась с площадкой для строительства. Среди вариантов рассматривают особую экономическую зону «Алабуга», Иннополис и другие территории. Выбор будет зависеть от предложений Правительства Татарстана, доступных льгот и условий для инвестора.

На предприятии планируют выпускать онкологические и гормональные препараты, лекарства от ВИЧ и активные фармацевтические ингредиенты. Реализовать проект индийская сторона рассчитывает с 2027 по 2030 годы.

Среди преимуществ Татарстана Кумар назвал географическое положение, близость к Москве, развитое сельское хозяйство и возможность выхода на рынки стран СНГ.

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#форум «TIME: Россия – Индия» #фармацевтика
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