Индия обогнала Россию по объему золотовалютных резервов

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Индия вытеснила Россию на пятое место в списке экономик с самыми крупными международными активами. Причиной стало то, что объемы российских золотовалютных резервов сократились за май на $11,6 млрд и составили $584,2 млрд, тогда, как активы Индии составили $509,7 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию национальных центробанков.

Отмечается, что страны с 2015 года конкурируют по этому показателю. Летом 2021 года Индия прочно закрепилась на четвертом месте, но в прошлом году России удалось занять эту строчку, когда с учетом активов, замороженных Западом, их общая доля составила $540 млрд против $532 млрд Индии.

Третье место заняла Швейцария ($886 млрд), а второе досталось Японии ($1,254 млрд). Лидерство в топе прочно сохраняет за собой Китай, который уже многие годы занимает первое место по показателю международных резервов. В конце мая его активы составили $3,371 трлн.