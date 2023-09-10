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Руc Тат
Политика 10 сентября 2023 12:39

Индия обещала России предложить варианты инвестиций для застрявших рупий

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Рупии, застрявшие на счетах российских компаний, пойдут на перспективные инвестиционные проекты. Варианты размещения пообещали предложить индийские коллеги, рассказал журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения. Наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать», — отметил глава МИД, подводя итоги саммита G20 в Нью-Дели.

#Сергей Лавров #инвестиции #индия
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