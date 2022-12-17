Индия нарастила экспорт чая на 16%, но цифры все еще ниже допандемийных

Экспорт чая из Индии вырос на 16% за первые девять месяцев 2022 года по сравнению с прошлогодним периодом, но показатель все еще ниже уровня 2019 года — последнего года нормальной работы перед пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации Чайного совета страны, Индия поставила в другие страны 165,58 млн кг чая (в 2021-м — 142,55). Эксперты ожидают, что 2022-й закончится с более высокими объемами, чем за последние два года. Так, в текущем финансовом году (период с 1 апреля по 31 марта) экспорт может достичь 225 млн кг.

Экспортеры отмечают, что на показатели в числе прочего влияют и санкции, введенные против России Западом.

«Мы могли бы сделать больше, если бы не проблема оплаты с Ираном и Россией», — цитирует The Telegraph председателя Индийской ассоциации экспортеров чая Аншумана Канориа.

По его мнению, для возврата к допандемийным объемам чайного экспорта, потребуется еще как минимум два года.