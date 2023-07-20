Индия надеется на личное присутствие Путина на саммите G20

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Индия надеется, что Президент России Владимир Путин прибудет на саммит G20 в Нью-Дели. Об этом со ссылкой на официального представителя индийского МИД Ариндама Багчи сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что приглашения были разосланы всем главам государств, входящих в Двадцатку, приглашенным государствам и международным организациям.

«Это физический саммит, и мы хотели бы надеяться, что все приглашенные смогут лично принять в нем участие, — подчеркнул Багчи. — Я понимаю, что были подтверждения, но опять же, у меня нет какого-либо конкретного ответа о каком-либо конкретном лидере, будь то „да“ или „нет“».

Напомним, что саммит G20 состоится в Нью-Дели в этом сентябре.

Ранее стало известно, что Президент России примет участие в саммите БРИКС в ЮАР в формате видеоконференции. Представлять РФ на саммите будет министр иностранных дел Сергей Лавров.