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Индия надеется на личное присутствие Путина на саммите G20
Индия надеется, что Президент России Владимир Путин прибудет на саммит G20 в Нью-Дели. Об этом со ссылкой на официального представителя индийского МИД Ариндама Багчи сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что приглашения были разосланы всем главам государств, входящих в Двадцатку, приглашенным государствам и международным организациям.
«Это физический саммит, и мы хотели бы надеяться, что все приглашенные смогут лично принять в нем участие, — подчеркнул Багчи. — Я понимаю, что были подтверждения, но опять же, у меня нет какого-либо конкретного ответа о каком-либо конкретном лидере, будь то „да“ или „нет“».
Напомним, что саммит G20 состоится в Нью-Дели в этом сентябре.
Ранее стало известно, что Президент России примет участие в саммите БРИКС в ЮАР в формате видеоконференции. Представлять РФ на саммите будет министр иностранных дел Сергей Лавров.
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