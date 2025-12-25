Индия может ввести безвизовый режим для туристических групп из РФ до конца года

Индия планирует запустить безвизовый въезд для российских туристических групп в ближайшее время – возможно, уже до конца 2025 года. Об этом сообщил посол республики в РФ Винай Кумар, его слова приводит «РИА Новости».

Договоренности об упрощении поездок были достигнуты в ходе визита Владимира Путина в Индию 4-5 декабря. Тогда премьер-министр Нарендра Моди анонсировал работу над введением 30-дневного безвизового режима для организованных групп. Всего по итогам переговоров стороны подписали 29 совместных документов.

Винай Кумар уточнил детали нововведений: страны перейдут на взаимную выдачу бесплатных виз как для групп, так и для индивидуальных путешественников. Дипломат уверен, что это приведет к значительному росту турпотока и укреплению контактов между людьми.

По словам посла, запуск программы ожидается «очень скоро». Сейчас завершаются необходимые логистические приготовления и настройка систем. Отвечая на вопрос о сроках, Кумар допустил, что старт может быть дан уже в этом месяце.