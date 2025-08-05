Индийское ТВ высмеяло Трампа за критику нефтяных сделок с Россией

Индийский телеканал иронично отреагировал на заявления Президента США Дональда Трампа, касающиеся необходимости отказа Индии от закупок российской нефти.

В эфире прозвучал саркастический комментарий, в котором Трампа назвали почти всемогущим и обвинили в излишней самоуверенности.

По мнению комментатора, если бы Трамп руководил США в XX веке, якобы можно было бы избежать крупнейших трагедий столетия, включая Первую и Вторую мировые войны, гонку ядерных вооружений и Холодную войну.

«Трамп ничего из этого бы не допустил. Недаром его второе имя – Перемирие», – отметила ведущая.

Ведущая добавила, что политики зачастую склонны к самовлюбленности, но Трамп, превзошел всех, демонстрируя откровенное восхищение собой.

«Это он договорился с Богом о ежедневном рассвете и о том, чтобы корабли могли бороздить океаны! Если бы не он, не существовало бы гравитации!» – заключила диктор.