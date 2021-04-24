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Ру Тат
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24 апреля 2021  23:24

Индийский штамм Covid-19 выявлен в Швейцарии и Чехии

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Случаи заражения индийским вариантом коронавируса были зарегистрированы еще в двух странах — Швейцарии и Чехии. В каждой из них выявлено по одному инфицированному. Об этом сообщают «Известия».
В Швейцарии, по данным Федерального офиса общественного здравоохранения, носителем вируса являлся путешественник, прибывший через транзитный аэропорт.
Как сообщили в ведомстве, сейчас обсуждается возможность включения Индии в список эпидемиологически опасных стран.
О чешском пациенте рассказал министр здравоохранения страны Петер Аренбергер. По его словам, данный штамм Covid-19 был выявлен в городе Градец-Кралове у студентки, которая прибыла из Индии.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Великобритании был обнаружен штамм-мутант коронавирусной инфекции.

швейцария Чехия коронавирус
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