Индийская подлодка Sindhuratna из-за санкций застряла в России

Из-за введенных против России санкций Индия столкнулась с проблемами при возвращении своей подводной лодки Sindhuratna, которая была отправлена на ремонт в Северодвинск. Об этом пишет газета Times of India со ссылкой на данные тендеров на перевозку и сообщения источников.

Дизель-электрическая субмарина Sindhuratna по индийской классификации относится к классу Sindhughosh. Это предназначенные для экспорта в Индию советские / российские подлодки проекта 877 («Палтус»), которые строились с начала 1980-х по 2000 год.

Sindhuratna была заложена в 1986-м на заводе «Красное Сормово» в городе Горьком (ныне Нижний Новгород) и спущена на воду в 1988-м, в том же году ее передали ВМС Индии. В 2001–2003 годах ее модернизировали на российской верфи «Звездочка». В феврале 2014-го на корабле случился крупный пожар, погибли двое моряков.

Контракт на ремонт и модернизацию подлодок класса Sindhughosh в РФ на 700 млн долларов был подписан в 2018 году. В российском Sindhuratna оснастили экспортным вариантом российских ракет «Калибр». Предполагалось, что после ремонта срок службы субмарины продлится еще десять лет.

После завершения работ подлодку должно было-напрямую доставить из Северодвинска в Мумбаи судно-перевозчик. Но на фоне введенных против России санкций индийские военные изменили условия тендера. Теперь Sindhuratna намерены вывозить не из Северодвинска, а из норвежского порта Тромсё, куда та придет своим ходом, пояснил источник.

Рассказавший об этом собеседник издания добавил, что Вооруженные силы Индии сталкиваются с проблемами из-за антироссийских санкций, потому что примерно 60% стоящей у них на вооружении техники — советского или российского производства. Рестрикции затруднили обычные механизмы оплаты обслуживания этой техники и ее модернизации.