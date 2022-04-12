Indian Oil отказалась закупать российскую нефть

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corporation отказалась закупать несколько высокосернистых сортов нефти, включая российскую Urals, передает агентство Reuters.

Ранее корпорация объявила тендер на импорт нефти от имени своей дочерней компании Chennai Petroleum. По информации источников агентства, из этой закупки исключены следующие сорта нефти: Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals.

В конце марта Indian Oil купила 3 млн баррелей Urals в рамках тендера с погрузкой в мае. Нефть была приобретена у трейдера Vitol на условиях поставки со скидкой.

Накануне, 11 апреля, президент США Джо Байден призвал индийского премьера Нарендру Моди не увеличивать импорт российской нефти. Он пообещал, что США поможет Индии с поставками энергоносителей.