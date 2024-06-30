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Политика 30 июня 2024 11:01

Independent: Из-за плаката с Путиным в Британии сорвалось выступление политика

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В Великобритании на выступлении политика Найджела Фараджа произошел инцидент из-за плаката с изображением Президента России Владимира Путина. Об этом рассказано в газете The Independent.

В издании заявили, что активисты вывесили плакат с фото российского лидера прямо за спиной политика. В результате мероприятие было сорвано.

Сотрудники пытались убрать изображение с подписью «I love Nigel» в адрес Фараджа, а присутствующие на мероприятие выкрикивали требования сорвать его.

The Independent отмечает, что ответственность за инцидент взяла на себя группа активистов Led by Donkeys.

Ранее Фарадж неоднократно заявлял, что ему не нравится Владимир Путин как человек, однако его восхищает деятельность российского политика на посту главы государства. За это его часто обвиняли в поддержке Президента РФ.

#Владимир Путин #Великобритания
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