Индекс промышленного производства Татарстана вырос на 9,3% за четыре месяца 2022 года

Индекс промышленного производства в Республике Татарстан с января по апрель этого года увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

Наибольший рост за указанный период продемонстрировали обрабатывающие производства. Их показатели увеличились на 10,2%. Кроме того, на 8,6% вырос сегмент добычи полезных ископаемых.

Обеспечение электроэнергией, газом и паром в республике за четыре месяца этого года увеличилось на 2% по сравнению прошлогодними показателями, а сегмент «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – на 5,1%.