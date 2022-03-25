Индекс промышленного производства Татарстана в феврале вырос на 15%

Индекс промышленного производства в Республике Татарстан в феврале этого года увеличился на 14,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

Наибольший рост за указанный период продемонстрировали обрабатывающие производства. Их показатели увеличились на 18,7%. Кроме того, на 10,5% вырос сегмент добычи полезных ископаемых.

Обеспечение электроэнергией, газом и паром в республике во втором месяце этого года увеличилось на 0,8% по сравнению с февралем прошлого года, а водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений подросли на 0,1%.