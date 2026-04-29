Индекс промпроизводства в Татарстане за I квартал 2026 года вырос на 5,6%

Промышленное производство в Татарстане за I квартал 2026 года продемонстрировало рост на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

При этом за отдельно взятый март индекс промпроизводства в республике вырос на 8,6% год к году и на 13,8% – месяц к месяцу.

По данным статистиков, в январе – марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го в регионе наблюдалось увеличение объемов производства в энергетическом секторе (на 8,2%), в обрабатывающих производствах (на 6,0%), в добыче полезных ископаемых (на 3,4%).

При этом за I квартал в Татарстане зафиксировано снижение объемов производства на 3,8% в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

За первые три месяца текущего года существенный (более 10%) рост в годовом выражении показали такие отрасли, как ремонт машин и оборудования (на 19,9%), производство электрического оборудования (на 17,2%) и производство прочих готовых изделий (на 11,2%), а также производство химических веществ и химических продуктов (на 10,7%).

Вместе с тем значительное (более 10%) снижение год к году за указанный период продемонстрировали следующие отрасли экономики республики: производство резиновых и пластмассовых изделий (на 30,3%), производство кожи и изделий из кожи (на 26,1%), металлургическое производство (на 21,8%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 17,4%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (на 17,0%), производство мебели (на 15,6%) и производство текстильных изделий (на 11,0%).

В отдельно взятом марте тренды в Татарстане изменились мало. В частности, объемы ремонта машин и оборудования выросли на 18,3% в годовом выражении, производства химических веществ и химических продуктов – на 15,4%, а производства прочих готовых изделий – на 11,6%.

Впрочем, за первый месяц весны в регионе резко упало производство электрического оборудования – на 34,6% – и ускорилось снижение производства резиновых и пластмассовых изделий – до 36,7%. Замедлилось падение объемов металлургического производства – до 10,3%. В свою очередь производство прочей неметаллической минеральной продукции уменьшилось на 17,1%, а производство кожи и изделий из кожи – на 11,6%.