Индекс промпроизводства в Татарстане за год вырос на 3%

Индекс промышленного производства в Татарстане с января по октябрь 2023 года оказался на 3% выше, чем годом ранее. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении России.

Если же сравнивать октябрьские показатели за оба года, то ситуация осталась неизменной.

За десять месяцев выросли показатели по добыче полезных ископаемых (+0,1% к январю-октябрю 2022 года), обрабатывающим производствам (+5,1%), водоснабжению, водоотведению, сбору и утилизации отходов (+4,6%). Незначительно снизился уровень обеспечения электрической энергией, газом и паром (-0,1%).

В то же время в октябре 2023 года в сравнении с аналогичным месяцем на 15% повысились показания по водоотведению, водоснабжению и на 2,6% — по обрабатывающим производствам. Заметный спад произошел по обеспечению электроэнергией — минус 9,8%.