Индекс промпроизводства в Татарстане за 7 месяцев 2023 года составил 103,8%

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Индекс промышленного производства в Татарстане по итогам 7 месяцев 2023 года составил 103,8%. Об этом заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко доложил на совещании в Доме Правительства, которое провел Раис Рустам Минниханов.

Докладчик рассказал о работае Минпромторга по реализации плана мероприятий по обеспечению социально-экономической стабильности и развития экономики Татарстана.

«По итогам 8 месяцев предприятия промышленного комплекса республики привлекли более 32 млрд рублей, в том числе 25 млрд по целевым программам», – отметил Коробченко.

По его словам, некоторые предприятия воспользовались новым механизмом промышленной ипотеки и с помощью нее привлекли средства на общую сумму 283 млн рублей.

Говоря о международных и межрегиональных связях, Коробченко сообщил, что по состоянию на 1 августа Татарстан имеет договорные отношения с 80 российскими регионами, за 2023-й было подписано 4 новых соглашения. Кроме того, при участии Минпромторга в этом году было проведено более 120 международных мероприятий. Продолжается работа по созданию промплощадок в зарубежных странах, передает пресс-служба Раиса РТ.