Индекс промпроизводства в Татарстане за 11 месяцев 2025 года составил 111,6%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Индекс промышленного производства в Татарстане за январь – ноябрь 2025-го составил 111,6%. Соответствующие данные приведены в докладе о социально-экономическом положении республики, опубликованном Татарстанстатом.

Объем отгруженных товаров вырос до 5,5 трлн рублей за январь – ноябрь прошлого года (+10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).

Добыча полезных ископаемых сократилась на 1,1%, а обрабатывающие производства выросли на 19,4% за январь – ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.