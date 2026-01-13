news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 13 января 2026 15:51

Индекс промпроизводства в Татарстане за 11 месяцев 2025 года составил 111,6%

Читайте нас в
Телеграм
Индекс промпроизводства в Татарстане за 11 месяцев 2025 года составил 111,6%
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Индекс промышленного производства в Татарстане за январь – ноябрь 2025-го составил 111,6%. Соответствующие данные приведены в докладе о социально-экономическом положении республики, опубликованном Татарстанстатом.

Объем отгруженных товаров вырос до 5,5 трлн рублей за январь – ноябрь прошлого года (+10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).

Добыча полезных ископаемых сократилась на 1,1%, а обрабатывающие производства выросли на 19,4% за январь – ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

#индекс промышленного производства
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Нововведения в школах в 2026 году: два ОГЭ, сокращение иностранного и уроки воспитания

Нововведения в школах в 2026 году: два ОГЭ, сокращение иностранного и уроки воспитания

13 января 2026
Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

12 января 2026