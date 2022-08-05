Индекс промпроизводства в Татарстане вырос на 7,9% за первую половину этого года

Индекс промышленного производства (ИПП) в Республике Татарстан с января по июнь этого года вырос на 7,9% по сравнению с первой половиной 2021-го. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

Наибольший рост за указанный период продемонстрировали обрабатывающие производства, показатели которых увеличились на 9,2%. Кроме того, на 6,6% вырос сегмент добычи полезных ископаемых.

Обеспечение электроэнергией, газом и паром в республике в первую половину этого года увеличилось на 1,5% по сравнению прошлогодними показателями, а сегмент «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – на 2,4%.

ИПП в июне этого года на 5,9% выше, чем в июне 2021 года. Сегмент добычи полезных ископаемых в указанном месяце на 3,2% выше, чем в прошлом году, показатели обрабатывающих производств – на 7,8%, обеспечение электроэнергией, газом и паром – на 1,7%, а сегмент «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» уменьшился на 9,8%.