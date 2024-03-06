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Индекс промпроизводства в Татарстане упал на 13% в январе
В январе 2024 года индекс промышленного производства в Татарстане составил 87% от декабрьских показателей, следует из данных Татарстанстата.
Аналитики подчеркивают, что это снижение традиционное и происходит ежегодно. Оно, в частности, связано с меньшим количеством рабочих дней. «Кроме того, в декабре, как правило, завершаются работы по контрактам, включая производство продукции с длительным циклом изготовления, а новые контракты заключаются в январе-феврале», — объясняют специалисты.
Также отмечается снижение объемов производства. В сравнении с январем 2023 года они уменьшились на 0,4%. Так, на 3,7% сократилась добыча полезных ископаемых.
В то же время выросли объемы выпуска продукции — на 3,7%, отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, показали рост на 6,4%. Самые заметные положительные изменения отмечены в энергетическом секторе — +11,6% и генерации элетроэнергии — +17,8%.
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