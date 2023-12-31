Объём промпроизводства в Татарстане в 2023 году вырос на 3%

По итогам 2023 года ожидаемый индекс промышленного производства в Татарстане составит более 103%. Отгружено продукции на 4,7 трлн рублей. Об этом на совещании по обеспечению социально-экономической стабильности и развитию экономики рассказал глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.

Мероприятие провел Премьер-министр республики Алексей Песошин.

По словам министра, лидерами среди отраслей промышленности в этом году стали производство компьютеров, электроники и автомобилей. Так, только рынок грузовиков показал сразу почти 90%-ный рост — с 75 тыс. до 140 тыс. поставленных на учет в ГИБДД в 2023 году.