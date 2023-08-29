Индекс промпроизводства в Татарстане по итогам июля вырос на 3,8%

За январь — июль 2023 года в Татарстане индекс промышленного производства увеличился на 3,8% год к году. Об этом сообщает Татарстанстат.

При этом за отдельно взятый июль 2023-го объемы промышленного производства увеличились на 3,3% в годовом выражении. Впрочем, по сравнению с июнем текущего года зафиксирован спад на 1,4%.

Инфографика: Татарстанстат

По данным статистиков, в июле наблюдалось увеличение объемов производства в обрабатывающих отраслях и добыче полезных ископаемых, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений. Всё это поспособствовало росту индекса промпроизводства.

В целом за семь месяцев текущего года обрабатывающая промышленность продемонстрировала рост производства на 5,7%. Энергетический сектор нарастил производство на 2,5%, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений отрасли увеличили его на 1,3%, а сырьевой сектор добился роста на 1,1%.

Инфографика: Росстат

Объемы генерации электроэнергии за январь — июль выросли на 7,1% год к году, тогда как выработка пара и горячей воды сократилась на 1,5%.

В целом по России за первые семь месяцев 2023 года индекс промпроизводства увеличился на 2,6% в годовом выражении. В июле он вырос на 4,9% год к году и на 1% по сравнению с июнем.