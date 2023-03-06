Индекс промпроизводства Кировского и Московского районов Казани составил 87,5%

По итогам 2022 года индекс промышленного производства Кировского и Московского районов Казани составил 87,5%. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава администрации данных районов Сергей Миронов.

Он отметил, что фундаментом развития любой территории является ее экономика.

«Индекс промышленного производства Кировского и Московского районов составил 87,5%. Это несколько ниже аналогичного показателя прошлого года, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг увеличился на 11,5% и составил 191 млрд рублей», – рассказал Миронов.

По его словам, на территории двух районов открылись 7 новых предприятий, которые создали 163 рабочих места.