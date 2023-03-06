©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Индекс промпроизводства Кировского и Московского районов Казани составил 87,5%
По итогам 2022 года индекс промышленного производства Кировского и Московского районов Казани составил 87,5%. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава администрации данных районов Сергей Миронов.
Он отметил, что фундаментом развития любой территории является ее экономика.
«Индекс промышленного производства Кировского и Московского районов составил 87,5%. Это несколько ниже аналогичного показателя прошлого года, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг увеличился на 11,5% и составил 191 млрд рублей», – рассказал Миронов.
По его словам, на территории двух районов открылись 7 новых предприятий, которые создали 163 рабочих места.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»