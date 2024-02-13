Индекс промпроизводства Челнов за год вырос почти на 20%

В 2023 году индекс промышленного производства в Набережных Челнах составил 119,5%. Об этом на итоговой сессии горсовета доложил мэр города Наиль Магдеев. В мероприятии принимает участие Раис РТ Рустам Минниханов.

Объем отгруженной продукции в сравнении с 2022-м вырос на 158,4 млрд рублей — до 737,4 млрд. По его словам, таких показателей во многом удалось добиться за счет выхода на новые рынки и выстраивания цепочек взаимодействия с дружественными странами.

«Существенную долю в развитие экономики вносит градообразующее предприятие „КАМАЗ“. По итогам года компанией произведено около 42 тысяч грузовых автомобилей», — рассказал Магдеев.

Несмотря на санкции, автогиганту удалось укрепить свои позиции в числе стратегически важных предприятий России. Восстановлен модельный ряд автомобилей К-5 с улучшенными потребительскими свойствами, ПАО достойно выполняет задачи по стабильному обеспечению Вооруженных сил России необходимой боевой техникой. Объем отгруженной продукции составил 315,1 млрд рублей, индекс промышленного производства в сравнении с предыдущим периодом вырос на 20%.

«Таких результатов предприятие, безусловно, смогло достичь благодаря всесторонней поддержке Правительства Российской Федерации и лично со стороны нашего национального лидера — Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович многое сделал для становления КАМАЗа», — подчеркнул мэр Челнов.

Отдельно Магдеев отметил городские предприятия оборонно-промышленного комплекса. Они своевременно выполняют гособоронзаказ, внося свой вклад в обеспечение безопасности России.