Индекс Московской биржи на открытии торгов вырос на 0,54%

Индекс Московской биржи вырос на открытии торгов до 3349,9 пунктов (+0,54%) по состоянию на 10:09 1 апреля.

Потом он продолжил расти и достиг 3359 пунктов (по состоянию на 10:42). Напомним, 31 марта в 18:54 индекс российской площадки был 3332 пункта, свидетельствуют данные биржевого холдинга.

Индекс РТС вырос на 0,37%, до 1 141,11 пункта по состоянию на 10:00 1 апреля.

Доллар на открытии «упал» до 92.24 рубля, евро снизился до 99,46 рубля, а юань увеличился до 12,7 рубля.