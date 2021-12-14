Индекс Мосбиржи впервые с марта рухнул ниже 3400 пунктов

Сегодня утром российский рынок акций значительно упал в цене. Так, впервые с марта рублевый индекс Мосбиржи опускался ниже отметки в 3400 пунктов, достигая даже 3352,53 пункта, следует из данных торгов.

С утра ощутимо просели акции АФК «Система» (почти 10%), «Норникеля» (9,5%), НЛМК (9,2%) и «Русала» (9,1%).

По данным экспертов, такое падение связано с ухудшением обстановки на мировых рынках капитала, в том числе нефтяных площадках. К примеру, нефть эталонной марки Brent упала в цене на 0,4% — до 74,1 доллара за баррель.

Еще одна причина сложившейся ситуации — относительно невысокая ликвидность, связанная с ранним началом торгов.

Накануне также отмечалось падение индекса Мосбиржи — впервые с мая он достиг отметки в 3600 пунктов.