Индекс Мосбиржи впервые с июня превысил 2400 пунктов

Индекс Мосбиржи на вечерних торгах вырос на 3,87% и впервые с 30 июня превысил 2400 пунктов. К закрытию сессии показатель достиг 2401,8 пункта, сообщает «Коммерсантъ».

Сильнее всего подорожали акции «Роснефти» – на 10,19%. Бумаги «Совкомфлота» прибавили 9,07%, ЛУКОЙЛа – 8,42%, «Сургутнефтегаза» – 7,69%, а «Татнефти» – 6,47%.

Как сообщает «Интерфакс», резкий рост российского фондового рынка связан с новостями о договоренностях между Россией и США. Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого договорились о поставках российской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки, включая американский.

После переговоров Минфин США выдал временную лицензию, разрешающую поставлять российское дизельное топливо на мировой рынок и в Соединенные Штаты. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия немедленно приступает к снятию ограничений на экспорт дизельного топлива.