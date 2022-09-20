Индекс Мосбиржи впервые с 9 августа опустился более чем на 10%

Индекс Московской биржи сегодня опустился ниже 2200 пунктов впервые с 9 августа. Однако котировки быстро отыграли падение и на данный момент составляют 2281,63 пункта, индекс РТС – 1195,03 пункта, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 15:09 мск, индекс Мосбиржи снижался на 10,64% и находился на отметке 2 171,92 пункта, индекс РТС терял 10,42%, до 1 139,99 пункта.

Торги с утра начались с падения доллара до 59,5 рубля и роста евро до 60,38 рубля. Сейчас доллар торгуется за 60,13 рубля, евро – 61,25 рубля.