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Экономика 31 марта 2025 08:06

Индекс Мосбиржи упал ниже 3 000 пунктов впервые с февраля

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Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии показал значительное снижение, опустившись почти на 3,5%. Впервые с 11 февраля он пробил отметку 3 000 пунктов, сообщает ТАСС.

По состоянию на 07:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 3,49%, достигнув 2 920,17 пункта. Однако к 07:15 мск темпы падения замедлились, и индекс поднялся до 2 940,71 пункта, сократив снижение до 2,81%.

Напомним, что Московская биржа возобновила утреннюю торговую сессию на фондовом и срочном рынках 27 января.

#биржа #фондовый рынок #торги на бирже
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