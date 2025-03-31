Индекс Мосбиржи упал ниже 3 000 пунктов впервые с февраля

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии показал значительное снижение, опустившись почти на 3,5%. Впервые с 11 февраля он пробил отметку 3 000 пунктов, сообщает ТАСС.

По состоянию на 07:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 3,49%, достигнув 2 920,17 пункта. Однако к 07:15 мск темпы падения замедлились, и индекс поднялся до 2 940,71 пункта, сократив снижение до 2,81%.

Напомним, что Московская биржа возобновила утреннюю торговую сессию на фондовом и срочном рынках 27 января.