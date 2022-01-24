Индекс «Мосбиржи» снизился на 4,3%, подешевели акции татарстанских компаний

Рынок акций продолжает снижаться, по данным на 12.30 мск, индекс Мосбиржи составил 3290 пунктов снижение – 4,3%, следует из данных Московской биржи.

Индекс РТС «просел» на 5,3% – до 1328 пунктов. Индекс «голубых фишек» – на 4,5%.

В минусе оказались и акции татарстанских компаний. Так, обыкновенные акции «Татнефти» снизились на 2,3% – до 463,3 рубля за штуку, привилегированные – на 3,1%, до 420,5 рубля, бумаги «КАМАЗа» подешевели на 3,7% – до 102,4 рубля. Обычные акции «Нижнекамскнефтехима» – на 3%, до 106,4 рубля, «префы» – на 3,2%, до 97,4 рубля, «Казаньоргсинтеза», – на 3,4% и 8%, до 81,3 рубля и 19,3 рубля соответственно.

По словам ведущего аналитика «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, цены на нефть призывают российские акции к росту, однако геополитическая неопределенность продолжает создавать нервозную обстановку. Очередные переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и США в пятницу завершились без каких-либо результатов, кроме заверений о скором получении письменного ответа на российские требования по гарантиям безопасности. При этом американская сторона попросила не публиковать содержание ответа. Многочисленные новости о подготовке санкций против РФ по любому поводу, но с неизменным «адским» содержанием, привели к доминированию продавцов, сообщает «Финмаркет».

Нефть вновь дорожает на фоне геополитических событий. ОАЭ сообщают о перехвате двух баллистических ракет в районе Абу-Даби, запущенных йеменскими хуситами. Саудовская Аравия также сообщает о перехвате ракеты, обломки которой привели к ранению двух иностранных рабочих в промышленном районе. Добавляет поддержку нефти статистика Baker Hughes: на прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США сократилось на 1 единицу (до 491). Сокращение буровой активности произошло впервые за 13 недель. В ОПЕК+ продолжаются проблемы с восстановлением производства. В декабре выполнение соглашения по ограничению добычи находилось на уровне 122%, то есть декларация о повышении производства пока в большей степени реализуется на бумаге, отмечает Кочетков.