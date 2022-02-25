Индекс Мосбиржи растет после открытия торгов

Индекс Московской биржи в пятницу после открытия торгов вырос на 22,5% до 2521 пункта.

По данным на 10:23 индекс РТС увеличился на 27,9%, до 950 пунктов, индекс голубых фишек – на 22,9% до 16282 пунктов.

Ранее Правительство РФ заявило о готовности мер по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и иных угроз, говорится в сообщении Кабмина.

В нем отмечается, что Россия располагает достаточными ресурсами для обеспечения устойчивости финансовой системы.