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Экономика
25 февраля 2022  10:30

Индекс Мосбиржи растет после открытия торгов

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Индекс Московской биржи в пятницу после открытия торгов вырос на 22,5% до 2521 пункта.

По данным на 10:23 индекс РТС увеличился на 27,9%, до 950 пунктов, индекс голубых фишек – на 22,9% до 16282 пунктов.

Ранее Правительство РФ заявило о готовности мер по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и иных угроз, говорится в сообщении Кабмина.

В нем отмечается, что Россия располагает достаточными ресурсами для обеспечения устойчивости финансовой системы.

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