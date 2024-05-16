Индекс деловой активности предпринимателей Татарстана достиг исторического максимума

Фото пресс-службы ПСБ

Руководитель ПСБ в Татарстане Руслан Ахатов, выступая на форуме торгово-промышленных палат, который проходит в Казани в рамках KazanForum, представил результаты исследования индекса деловой активности малого и среднего бизнеса RSBIr*.

Показатель настроений бизнеса Республики Татарстан рекордно взлетел до 62,2 пункта, наблюдаются улучшения почти во всех анализируемых сферах: увеличились продажи, выросли инвестиции в корпоративное развитие, произошли положительные перемены на рынке труда.

Так, продажи достигли исторического максимума – 61,4 пункта. Половина опрошенных предпринимателей рассчитывают на дальнейшее улучшение сбыта, что значительно превышает среднероссийский уровень ожиданий по продажам продукции МСП. Что касается кадров, то 37% МСП сообщили о планах по наращиванию штата в ближайшее время и лишь 6% ожидают его сокращения, что говорит об усилении конкуренции за кадры в регионе.

«Мы наблюдаем оптимистичный настрой бизнеса в регионе: 33% владельцев бизнеса сообщили, что расширяли свой бизнес в отчетном периоде, а 46% предпринимателей планируют его расширять и увеличивать присутствие на рынке, что заметно выше среднего значения по стране. Я много общаюсь с руководителями крупных предприятий республики, и они отмечают, что рост заказов привел к предельной загрузке производства — на некоторых предприятиях заказы сформированы на несколько месяцев вперед. Поэтому сейчас и востребованы инвестиции в расширение производственных мощностей. Само исследование позволяет нам понять настроение бизнеса, подсветить актуальные тренды и задачи и благодаря этому своевременно реагировать, создавая востребованные продукты и предлагая быстрое обслуживание, в том числе онлайн», — отметил Руслан Ахатов во время своего выступления.

*Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. В региональном разрезе (RSBIr) данные анализируются поквартально. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону. В мартовском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1816 компаний сектора МСБ.