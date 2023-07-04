«Инциденты постоянно есть»: в Госсовете РТ обсудили безопасность в учебных организациях

Сегодня на заседании Комитета ГС РТ по законности и правопорядку обсудили вопросы обеспечения безопасности в образовательных организациях. С докладом выступил заместитель министра науки и образования РТ Рамиль Хайруллин.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Инциденты случаются постоянно, это жизнь. Происходят проникновения на территории объектов, поступают жалобы от родителей. К счастью, система безопасности работает хорошо, особенно в крупных городах. Особо тяжелых и чрезвычайных ситуаций в последнее время не было», – поделился замминистра.

Рамиль Хайруллин отметил, что необходимо финансирование, чтобы оплачивать услуги охраны и закупать оборудование для оснащения учебных учреждений охранными и инженерно-техническими системами антитеррористической защиты.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Он также отметил, что круглосуточной охраны ЧОП в учебных заведениях сейчас нет. Пока предусмотрена только 12-часовая охрана. В ночное время учебные учреждения в основном охраняют сторожи.

Также на заседании обсудили вопрос профподготовки и возраста сотрудников ЧОП, которые охраняют школы.

«Руководители ЧОП пользуются своим правом ставить на посты сотрудников пенсионного возраста, соответственно школы у нас часто сторожат бабушки и дедушки. Что касается профессиональной подготовки сотрудников ЧОП, не мне судить, к сожалению. У меня нет ресурсов, чтобы проверить их», – отметил он.