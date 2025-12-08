Имя волонтера года в Татарстане назовут 10 декабря в IT-парке имени Башира Рамеева

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В казанском IT-парке имени Башира Рамеева 10 декабря пройдет церемония награждения республиканского конкурса «Добрый Татарстан – 2025». На ней будут награждены волонтеры по трем группам: волонтеры, команды и бизнес, а также озвучат имя обладателя гран-при. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Волонтерство в течение последних 10 лет очень сильно набирает обороты. Уже включились не только отдельные граждане, но и бизнес, предприятия, некоммерческий сектор, учебные заведения и многие другие. С целью поощрения мы уже в пятый раз проведем конкурс “Добрый Татарстан”. Мы будем награждать физических лиц, коммерческие организации, предприятия и так далее, кто принял активное участие в добровольческой деятельности», – отметил он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В этом году в конкурсе появятся две новые номинации: «Волонтер года в сфере инклюзии» и «Героический поступок года», добавил Кадыров.

Старт заявочной кампании конкурса был дан еще в августе, затем все участники прошли марафон «Добрых дел», где на протяжении недели они выполняли задания из предложенных проектов или сами выходили с инициативой. На очном этапе в Казани претенденты работали по своим направлениям на разных объектах города.

Помимо традиционных призов конкурса, имена победителей появятся на медиафасадах города, в том числе на стадионе «Ак Барс Арены».

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На сегодняшний день в Татарстане на платформе ДОБРО.РФ зарегистрировано более 222 тыс. человек и свыше 5 тыс. организаций, рассказал исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин.

«Хочется сказать большое спасибо за работу в 2025 году. Ждем всех на наше итоговое событие, где можно будет посетить не только церемонию награждения, но и образовательные сессии. Наша общая работа на мероприятиях была оценена высоко, но нам еще есть к чему стремиться», – заявил он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Одной из тем сессий форума станет инклюзивное волонтерство. Это активно развивающееся направление в последние годы, привлекающее все больше и больше добровольцев, сообщила директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

«На форуме будет обсуждение будущего инклюзивного волонтерства. Подумаем над тем, что еще можем предпринять в этой области. Наша организация учреждает денежную премию за лучший инклюзивный проект в рамках форума “Добрый Татарстан”», – сказала она.