Имя волонтера года – 2023 в Татарстане назовут 14 декабря

В Татарстане продолжается заявочная кампания премии «Добрый Татарстан — 2023», где награждают лучших волонтеров республики по итогам года. Конкурс состоит из пяти этапов, а церемония награждения пройдет 14 декабря в концертном зале в IT-парке имени Башира Рамеева. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«Премия “Добрый Татарстан” уже становится хорошей традицией и проводится на постоянной основе. Это значимое событие для всех наших волонтеров. Цель – поддержка и поощрение добровольцев. В этом году мы решили дополнительно будем отмечать и помощь волонтеров в гуманитарных миссиях в новых регионах нашей страны», — отметила спикер.

В премии выделены три направления: волонтеры, команда и бизнес. Также традиционно наградят лучшего волонтера в номинации гран-при. Конкурсантов будут распределять по направлениям деятельности. Так, в первом направлении будут награждены добровольцы в сфере чрезвычайных ситуаций, социальной работы, гражданско-патриотической работы, здравоохранения, экологии и серебряный доброволец года и другие, добавила она.

Участниками премии могут стать граждане РФ в возрасте от восьми лет, осуществляющие волонтерскую деятельность на территории Татарстана, а также коммерческие и некоммерческие организации, муниципальные волонтерские центры, на базе вузов и ссузов, а также инциативные группы, не имеющие юридического статуса, рассказал Исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин.

«Участникам необходимо зарегистрироваться на платформе “Добро.ру” и подать заявку на сайте “Добро.Конкурсы”. Второй этап заочный. Здесь члены жюри оценят работу волонтеров и выделят тех, кто пройдет в очный этап. Далее соискатели поучаствуют в марафоне добрых дел, где им будет предложено вести свой блог в соцсети “Вконтакте” с рассказами о своих добрых делах и возможностях, которые есть в Татарстане для добровольчества. На очном этапе нужно будет в формате презентации защитить свою заявку. Затем пройдет церемония награждения», — пояснил он.

Он подчеркнул, что награждение пройдет с участием представителей профильных ведомств и руководства республики. В частности, приглашение наградить обладателя гран-при направлено Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

Своими впечатлениями от премии поделился победитель прошлого года Аммар Хуссеин. Он был активным волонтером во время пандемии коронавируса, а также в прошлом году активно участвовал в гуманитарных миссиях в новых регионах России.

«Премия “Добрый Татарстан” становится все более востребованной. Это показатель того, что в республике становится все больше людей, интересующихся волонтерством. Она объединяет всех добровольцев в регионе, это самое важное. Каждый год мы видим, какая большая работа была проведена в течение всего года», — сказал обладатель гран-при премии 2022 года.