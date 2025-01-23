Имя «Студента года Татарстана — 2024» назовут 25 января в КРК «Пирамида»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанском КРК «Пирамида» 25 января пройдет церемония вручения премии «Студент года Татарстана — 2024». В этом году в конкурсе приняли участие 198 студентов, которые соревновались в 20 номинациях. За одиннадцать дней участники прошли 51 испытание, демонстрируя свои навыки и достижения. Среди заданий очного этапа участников ждали собеседования, тестирования, проведение мастер-классов, самопрезентации, кейсы и многое другое.

«Конкурс „Студент года“ — это большая кузница кадров для Татарстана, причем абсолютно для разных отраслей. Ежегодно здесь зажигаются все новые звездочки талантливых и перспективных учащихся наших вузов. Кроме того, важно, что обладатель Гран-при получит возможность обучения в российских и зарубежных научных организациях по программе „Алгарыш“», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Премия «Студент года Республики Татарстан» была учреждена в 2005 году и зарекомендовала себя как важный инструмент поддержки развития студенческого самоуправления, повышения творческой и социальной активности студентов. Она направлена на выявление, поддержку и поощрение талантливых обучающихся по образовательным программам высшего образования республики, а также на развитие студенческого самоуправления и повышение творческой, научной, спортивной и социальной активности студентов.

За два десятилетия существования премии было объявлено 450 победителей и более 1 тыс. лауреатов, что подчеркивает значимость этого события для молодежи республики. Ежегодно участники показывают свои достижения в 20 номинациях.

Церемония награждения состоится в КРК «Пирамида» 25 января. В день церемонии на площадке будут работать партнерские зоны, где у всех гостей будет возможность выиграть призы, сфотографироваться в фотобудке, проверить свое зрение, принять участие в активностях, узнать больше про Лигу студентов Республики Татарстан и ее проекты.

Организатором ежегодной XX Республиканской премии «Студент Года Республики Татарстан — 2024» являются региональная молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» совместно с Правительством РТ и Советом ректоров вузов РТ.