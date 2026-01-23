Имя «Студента года Республики Татарстан» 2025 назовут 27 января

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В КРК «Пирамида» в Казани 27 января состоится церемония награждения премии «Студент года Республики Татарстан – 2025». В этом году на нее поступило рекордное количество заявок – почти 600. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Мы видим растущий интерес к премии «Студент года РТ». В этом году заявок стало на 200 больше. Напомню, что премия включает по 10 индивидуальных и коллективных номинаций. Это одно из ключевых событий молодежной политики нашей республики», – подчеркнул он.

Премия «Студент года» стала не только поводом еще раз отметить достижения активных студентов, но и кузницей кадров для разных отраслей республики. На таком мероприятии учащиеся могут громко заявить о себе и попасть на радары работодателей, добавил Кадыров.

«Ко дню студенчества у нас будет организовано огромное количество мероприятий. Отрадно, что к празднованию активно подключаются районы республики. Обладатель гран-при премии получит возможность обучения по программе «Алгарыш», – добавил президент «Лиги студентов» РТ Шамиль Якупов.

В прошлом году главный приз получила Светлана Вяткина из Набережных Челнов. Победа тогда стала одним из самых ярких событий в жизни, заявила сама девушка.

«Это событие было наполнено огромным количеством эмоций. На стадии подготовки – желание показать себя, переживания и волнения. Во время церемонии награждения – счастье, радость и гордость. Для меня было безумно ценно привезти победу в Набережные Челны», – поделилась она.

По ее словам, получение гран-при премии «Студент года РТ» в прошлом году стало еще одним большим мотиватором для продолжения работы и самосовершенствования.