Имя обладателя премии «Достижение года — 2023» в РТ назовут 26 марта в КЦ «Сайдаш»

В культурном центре «Сайдаш» 26 марта в 14.00 состоится церемония вручения премии «Достижение года — 2023». Это награда для лучших студентов ссузов Татарстана. Будут подведены итоги в девяти коллективных и восьми индивидуальных номинациях. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«Ценность данной премии в том, что мы узнаем лучших обучающихся профессиональных образовательных организаций. Для нас это возможность поддержать нашу лучшую молодежь, за которой будущее. Мы стараемся делать так, чтобы каждый молодой человек в Татарстане нашел себя и самореализовался в той профессиональной среде, которую он для себя выбрал», — отметила спикер.

В этом году на конкурс поступило примерно 300 заявок, причем большая часть — из районов республики, и только 120 — из Казани, добавил президент «Лиги студентов РТ» Шамиль Якупов.

«Самым активным учреждением оказался Альметьевский политехнический техникум, от них пришло целых 20 заявок. Самыми популярными номинациями стали „Творческая личность года”, „Спортсмен года”, „Гран-при” и „Общественник года”. Отмечу, что в этой премии есть номинация „Профессионал года”, специально созданная для учащихся коллеждей и ссузов», — пояснил Якупов.

Победители в номинациях получат ценные и памятные подарки от партнеров премии, а обладателя Гран-при наградит вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Общий призовой фонд премии составит 350 тыс. рублей, заключил он.

Одной из претендентов на Гран-при конкурса стала студентка Казанского филиала Российского государственного университета правосудия Карина Рамазанова. Она руководитель культурно-массового комитета в своем колледже и активист «Лиги студентов».

«Я узнала о конкурсе „Достижение года” еще на первом курсе. Тогда студенты нашего колледжа взяли Гран-при, и я поняла, что хочу так же. Начала работать над собой, проектами, чтобы стоять наравне с лучшими, показать себя с наилучшей стороны и сделать всё возможное для студенчества и родной республики», — рассказала девушка.

Она подала заявки сразу на две номинации: «Общественник года» и «Гран-при». Для нее премия станет большой возможностью познакомиться с активистами из других ссузов и завести новых друзей.

«Достижение года — проект, который навсегда останется в моей памяти. Я пережила бессонные ночи подготовок, волнение перед выступлением. Во время конкурсных испытаний я пережила целый спектр разных эмоций. Надеюсь, что это было не зря», — поделилась Карина Рамазанова.