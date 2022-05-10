Имущество завода «Интерскол-Алабуга» выставили на продажу за 169 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося АО «Интерскол-Алабуга» объявил о проведении торгов по продаже части имущества предприятия. Начальная цена составляет 168,9 млн рублей.

Торги проводятся 22 июня. Заявки на них принимаются с 11 мая по 16 июня, говорится в сообщении в реестре сведений о банкротствах.

Согласно материалам, с молотка уйдет логистический корпус завода в Елабуге. Он оценивается в 26,8 млн рублей. Также продается оборудование, начальная цена которого установлена на уровне в 2,6 млн рублей.

Самый дорогой лот - это дебиторская задолженность, которую управляющий оценил в 139,5 млн рублей.

Некогда одно из самых быстрорастущих предприятий Европы - «Интерскол-Алабуга» - было признано банкротом в 2019 году. 30 декабря 2021 года часть имущества компании выкупили втрое дешевле начальной цены.

