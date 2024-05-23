Имущество США в России начнут использовать для компенсации ущерба

Имущество США в России отныне может использоваться в качестве компенсации ущерба от изъятия Штатами активов РФ. Такие право российским судам предоставил Президент Владимир Путин — указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что под такой компенсацией может пониматься движимое и недвижимое имущества США, американских компаний или граждан. Это в том числе могут быть ценные бумаги, доли в капитале российских компаний и другое. Перечень будет определяться Правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. Документы будут передаваться в суды, которые, в свою очередь, будут использовать их как компенсацию от ущерба, полученного после изъятия российских активов в США. При ее предоставлении будет применяться «принцип соразамерности».

«Решением об установлении факта необоснованного лишения российского правообладателя прав на имущество и о компенсации ущерба предусматриваются прекращение прав на имущество США или лица США, включенное в перечень, и последующая передача этих прав российскому правообладателю в целях компенсации ущерба», — отмечается в специальном порядке.

Для получения такой компенсации российский правообладатель должен обратиться в суд. При этом должны иметься сведения о том, что имущество обратившегося в США было конфисковано без достаточных оснований.