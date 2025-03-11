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Происшествия 11 марта 2025 15:45

Имущество экс-следователя в Татарстане на 31 млн конфисковали в пользу государства

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Имущество бывшего руководителя следственного отдела одного из районов Казани более чем на 31 млн конфисковали в пользу государства.

Так, в период с 2018 года по 2023 год мужчина купил земельный участок с жилым домом в элитном коттеджном поселке, автомобиль Lexus RX 300 и квартиру за границей общей стоимостью более 31 млн рублей. При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, не имеется.

Прокурор обратился в суд с иском об обращении в собственность государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы – иск удовлетворен.

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