Происшествия 5 февраля 2026 14:14

Имущество «Челнылазер» арестовали за долги по зарплате в 5,3 млн

В Татарстане следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Челнылазер», которого обвиняют в невыплате зарплаты 36 сотрудникам. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, с июля 2024 года по сентябрь 2025 года руководитель компании не выплачивал зарплату 36 работникам. За этот период общая сумма задолженности превысила 5,3 млн рублей.

В ходе расследования мужчина частично погасил долг, выплатив более 2,3 млн рублей. Кроме того, следователи наложили арест на имущество организации на сумму 900 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.

