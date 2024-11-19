Имущество Автоградбанка на общую сумму свыше 1 млрд рублей выставили на торги

На продажу выставили имущество АО «Автоградбанк». Причем кредитная организация продает объекты на общую сумму более 1 млрд рублей. Все лоты были опубликованы в разделе «Банкротство» на сайте агрегатора «Торги России». Основным акционером банка и его президентом является Павел Сигал.

Среди представленных лотов - головное здание банка. За объект площадью 7,5 тыс. «квадратов» просят 326,6 млн рублей. Речь идет о здании в три этажа, расположенном в Челнах на пересечении проспекта Хасана Туфана и улицы Шамиля Усманова.

Также на продажу выставили помещение кредитной организации площадью 1.1 тыс. квадратных метров. Оно находится в Казани на улице Щепкина в Казани. Его стартовая цена - 109,7 млн рублей.

Помимо этого, на сайте представлены участки земли за 60,7 млн рублей, несколько различных помещений (диапазон цен от 724 тыс. рублей до 22,7 млн рублей), авто и другое имущество банка. Объекты расположены в столице РТ, Набережных Челнах, Заинске, Елабуге и других городах.

Заявки можно подать с 19 ноября 2024 года и до 9 января 2025-го (в зависимости от конкретной позиции). Организует торги АО «Российский аукционный дом».