«Импульс сохранению языковых традиций»: в Казгордуме подвели итоги Года родных языков

Казань стала активным участником мероприятий республиканского Года родных языков и народного единства, который является еще одной частью работы Татарстана по сохранению языковых и культурных традиций. Об этом на сессии Казгордумы сообщила замруководителя исполкома столицы Татарстана Гузель Сагитова.

Докладчик напомнила, что республика в целом и Казань в частности объединяют множество народов, языков и религий. Сагитова поблагодарила Президента Татарстана Рустама Минниханова за решение объявить 2021 год Годом родных языков и народного единства. Такое решение является доказательством большого значения, которое в республике придается поддержанию межнационального и межконфессионального согласия.

«В Казани проживают представители более 115 национальностей. Мы стараемся создать возможности для удовлетворения этнокультурных потребностей каждой из них. В городе действуют 37 национально-культурных объединений, 195 религиозных организаций, 132 культовых объекта, среди которых мечети, православные храмы, старообрядческие храмы, церкви других христианских конфессий, синагога и другие», — рассказала Гузель Сагитова.

Она подчеркнула, что исполком Казани на постоянной основе содействует религиозным и общественным организациям в проведении культурно-просветительских и благотворительных программ, способствующих межконфессиональному взаимопониманию и согласию.

В своем докладе Гузель Сагитова также перечислила ключевые события в этой сфере, состоявшиеся в 2021 году. Среди них значатся открытие духовно-просветительского центра дошкольного образования «Росток» при православной гимназии имени святителя Гурия Казанского, открытие первого съезда ребецен (жен раввинов), освящение собора Казанской иконы Божией Матери, а также активная подготовка к празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией в 2022 году.

«Год родных языков и народного единства дал новый импульс сохранению и укреплению культурных и языковых традиций. В течение всего года мы проводили встречи и консультации с общественниками и экспертами. Их вопросы и идеи подтолкнули нас ко многим проектам, которые мы осуществили совместно с горожанами. Специально для реализации новых масштабных мероприятий и проектов, посвященных этому году, город выделил финансовые средства в размере 36 млн. рублей», — резюмировала Гузель Сагитова.