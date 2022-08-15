Импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 совершит первый полет в 2023 году

В середине 2030 года планируется первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, пишет газета «Известия».

На форуме «Армия-2022» Слюсарь также рассказал о планах продлить летный срок годности «суперджетов», заменив российско-французские двигатели SaM-146 на полностью российские ПД-8. Этот вопрос обсуждается с авиационными и лизинговыми компаниями.

Ранее 1 августа директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский анонсировал поставку двух первых импортозамещенных самолетов Superjet New до конца следующего года.

Чтобы пилотный полет состоялся в марте 2023 года, уже в октябре-ноябре этого года компания должна начать тестовые полеты на летающей лаборатории Ил-76 с двигателем ПД-8, который входит в комплектацию летательного аппарата.