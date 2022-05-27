Импортозамещение в медицине: как в РКБ Татарстана суставы меняют на российские протезы

С сегодняшнего дня травматологи Татарстана начали менять изношенные коленные и тазобедренные суставы на протезы отечественного производства. Эта операция в Республиканской клинической больнице сегодня одна из самых востребованных. Сегодня в очереди на нее порядка четырех тысяч человек. Об импортозамещении в медицине – в репортаже «Татар-информа».

С сегодняшнего дня травматологи Татарстана начали менять изношенные коленные и тазобедренные суставы на протезы отечественного производства

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Российские эндопротезы разработаны еще 14 лет назад

Менять изношенные суставы на протезы российского производства начали сегодня в Татарстане. Республика стала первой среди регионов ПФО, где стали проводить подобные операции. Под контролем опытного хирурга, который приехал из Кургана, чтобы провести мастер-класс для врачей РКБ Татарстана, тазобедренный сустав сегодня заменили 73-летнему жителю Нурлата. Длилась операция почти два часа.

Протезы российского производства по качеству нисколько не уступают импортным, уверяют специалисты. Для их производства используются новейшие технологии, они проходят термоводородную и вакуумную ионно-плазменную обработку. Импланты изготавливаются из износостойких титановых сплавов, что позволит им прослужить несколько десятков лет.

«Наша задача полностью представить российский эндопротез, который произведен на заводе в Москве. Конечно же, этот протез имеет свои особенности в хирургии. Именно эти детали хирургической техники мы будем разбирать с вашими докторами», – рассказал руководитель клиники реконструктивной костно-суставной хирургии Андрей Каминский из Кургана.

Замена суставов на протезы считается одной из востребованных ортопедических операций в Татарстане. В одной только Республиканской клинической больнице медики проводят свыше тысячи подобных операций в год, своей очереди ждут порядка четырех тысяч человек. Некоторым пациентам операцию приходится ждать около года.

Замена суставов на протезы, считается одной из востребованных ортопедических операций в Татарстане Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Российские эндопротезы были разработаны 14 лет назад. Это хорошее, качественное, европейского уровня медицинское изделие. И если раньше мы могли ориентироваться на зарубежные изделия, то сегодня ситуация поменялась и наши протезы становятся очень востребованы. Надеемся, что жизнь наших пациентов после операций будет только улучшаться», – отметил Андрей Каминский.

«Была сильная боль в колене, казалось, что оно вылетит»

65-летняя жительница Лаишевского района Гульнур ждала операцию по замене коленного сустава больше года. Она рассказала, что много лет ее беспокоили боли в левой ноге, и ей пришлось обратиться к врачу.

«Все началось в молодости. Была тяжелая работа. Сначала на ферме работала, потом на птицефабрике. Затем трудилась в детском садике, то дворником, то нянечкой. В последнее время я работала в прачке. Были большие нагрузки, почти не отдыхала, конечно же, это сказалось на суставах», – вспоминала Гульнур.

Когда боли в колене стали усиливаться, врачи поставили Гульнур в очередь на операцию.

65-летняя жительница Лаишевского района Гульнур ждала операцию по замене коленного сустава больше года Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Дело дошло до того, что колено начало хрустеть, была какая-то тяжесть. Было такое ощущение, что когда встанешь на ногу, вылетит колено. А иногда было так, что могла долго плясать, а потом не могла встать», – рассказала Гульнур.

Операцию по замене сустава на протез Гульнур провели накануне. Сейчас женщине предстоит несколько дней реабилитации, после чего ее будут готовить на выписку.

«Страшно не было. Операция прошла хорошо, даже незаметно. Со мной постоянно разговаривали, отвлекали, чуть ли не песни пели. Из операционной я вернулась в палату с улыбкой», – отметила пациентка.

Выпускают 500 видов медизделий для травматологии, ортопедии, хирургии

Завод, на котором изготавливаются протезы, был основан в Москве в 1963 году, и сегодня предприятие стало одним из ведущих в стране по производству медицинских изделий.

«Современная производственная база и применение инновационных технологий позволяет нам выпускать широкий ассортимент продукции, обладающей высоким качеством и надежностью. Также мы планируем увеличить объем производства, а значит, вносить свой вклад в укрепление российских производителей на отечественном рынке. Это поможет обеспечить независимость от импортных изделий», – отметил начальник отдела сбыта федерального госпредприятия «ЦИТО» Андрей Черников.

Специалисты надеются, что российские протезы успешно заменят импортные и пациенты не останутся без квалифицированной медицинской помощи Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Сегодня предприятие выпускает на российский рынок свыше 500 видов медицинских изделий для травматологии, ортопедии и хирургии. Недавно завод прошел полную реконструкцию, сейчас он оснащен новейшим оборудованием для производства, к примеру, тех же протезов.

«Весь металл, который мы используем в своем производстве, добывается в России. Это и титановые сплавы и нержавеющая сталь. Мы выпускаем до 50 тысяч медицинских изделий в месяц. Но это не предел. Мы надеемся выпускать до 150 тысяч изделий. Это и компоненты для эндопротезов, это внешняя фиксация, различные импланты. Продукция у нас очень разнообразна», – добавил Черников.

Стоит отметить, что совсем недавно доля импортных протезов, которые использовались для замены суставов, составляла почти 90 процентов. Специалисты надеются, что российские протезы успешно заменят импортные и пациенты не останутся без квалифицированной медицинской помощи.