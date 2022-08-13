Импортозамещение: лаишевские фермеры начали выращивать малину, вишню и смородину

С целью импортозамещения в Лаишевском муниципальном районе РТ активно развиваются фермеры, которые выращивают плодовые и ягодные культуры. Об этом на совещании в Кабмине РТ сообщил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Так, например, в «Ягодной стране» осенью прошлого года были высажены 20 тыс. саженцев малины и смородины на площади 6,8 га. В этом году планируется расширить до 20 га, а к 2023 году довести площадь посадок до 50 га. В проект на сегодняшний день вложено более 25 млн рублей. Для продления срока плодоношения ремонтантной малины планируется строительство трех теплиц площадью 1,5 га.

«Реализация проекта позволит уменьшить импорт поставляемых ягод для производства джемов и варенья АО „Казанский жировой комбинат“ в объеме 300 тонн/год», — рассказал руководитель муниципалитета.

Одним из социальных направлений компании является безвозмездная передача саженцев малоимущим семьям и образовательным учреждениям с гарантией полного выкупа выращенного урожая ягод. Для обеспечения саженцами планируется создание питомника по выращиванию собственного посадочного материала.

КФХ «Гильмутдинова Гузель Тахировна» за первое полугодие текущего года реализовала рассаду однолетников и горшечной продукции на сумму более 8 млн рублей. Продукция была выращена в теплицах с площадью более 1,5 тыс. квадратных метров. В 2021 году заложен малинник площадью 2 га с дальнейшим увеличением в текущем году до 4 га. Общий объем инвестиций составил более 5 млн рублей.

Индивидуальный предприниматель «Шильников Александр Николаевич» выращивает ремонтантную клубнику на площади 0,2 га, в теплице площадью 500 кв. метров выращивает рассаду однолетних растений. Объем инвестиций на сегодняшний день более 10 млн рублей. В планах фермера возведение еще двух аналогичных теплиц. Удобное местоположение предпринимателя позволяет обеспечивать жителей близлежащих коттеджных поселков витаминной продукцией почти круглый год и цветочной рассадой в летний период.

ИП «Дильмиев Наиль Фатхулбаянович» рассадил 3,5 га вишневого сада и уже в текущем году начал первый сбор урожая. Валовая урожайность к концу сезона составит более 30 тонн вишни. В проект было инвестировано более 20 млн рублей. Планируется строительство цеха по первичной переработке вишни мощностью 70 тонн/год с объемом инвестиций 30 млн рублей.