Импортозамещение и обслуживание ОПК: ЦСМ Татарстана обозначил приоритеты в работе

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан»

За два года Центр стандартизации и метрологии Росстандарта в Республике Татарстан провел поверку более 60 тысяч бытовых приборов учета электроэнергии. В условиях санкционного давления учреждение взяло курс на импортозамещение, а главным приоритетом в его работе остается мониторинг потребностей промышленных предприятий Татарстана. Об этом стало известно на форуме «День метрологии в Республике Татарстан», который прошел накануне в Казани.

«Профессия метролога сегодня является одной из самых важных. Измерения нужны везде, а не только на производствах. Они становятся основой современного бизнеса. Все изменения, которые происходят во внешней среде, побуждают нас уделять особое внимание технологическому и техническому регулированию, искать импортозамещающие технологии», – сообщил на открытии форума заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

Генеральный директор АО «Татнефтехиминвестхолдинг» Рафинат Яруллин, обращаясь с приветствием к участникам форума, обратил особое внимание на роль метрологии не только в промышленности, но и во всех сферах нашей жизни. «Наука начинается там, где начинают измерять…», – привел слова великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева глава холдинга.

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Начальник управления метрологии, государственного контроля и надзора Росстандарта Захар Осока в своем выступлении подробно остановился на ключевых вопросах действующего законодательства, а также на изменениях в нормативных правовых актах в области обеспечения единства измерений.

Руководитель ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов рассказал о работе Центра в регионе, подчеркнув, что Центр стандартизации и метрологии является крупнейшим учреждением, оказывающим весь комплекс высококачественных метрологических услуг предприятиям реального сектора экономики Татарстана, в том числе предприятиям нефтегазохимического кластера, которые образуют ядро промышленного роста региона.

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан»

«Мы прекрасно оснащены как с точки зрения оборудования, так и с точки зрения кадрового состава, это позволяет выполнять работы любой сложности в минимальные сроки и в оптимальных финансовых рамках», – сообщил Ибрагимов.

Центр проводит постоянный мониторинг запросов предприятий оборонно-промышленного комплекса и полностью обеспечивает их потребности своими силами и во взаимодействии с другими учреждениями Росстандарта.

«В случае возникновения у предприятий ОПК необходимости в новых видах измерений и испытаний, мы оперативно совершенствуем нашу техническую базу», – подчеркнул Ибрагимов.

Татарстан является одним из лидеров среди регионов по объемам строительства и ввода жилья. ФБУ «ЦСМ Татарстан» обеспечивает измерительными возможностями весь процесс строительства, начиная от геологических и геодезических работ и заканчивая средствами измерений, участвующими в процедурах сдачи готовых объектов.

Прекрасно осознавая важность подготовки высококвалифицированных специалистов, региональный центр Росстандарта заинтересован в организации взаимодействия с университетами Татарстана. «Наше учреждение имеет соответствующие соглашения с вузами для осуществления совместных теоретических и прикладных исследований», – заключил глава ЦСМ.

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Заместитель директора по метрологии ФБУ «ЦСМ Татарстан» Сергей Иванов рассказал об импортозамещении средств измерений и измерительного оборудования. Он отметил, что ПФО обладает мощным нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим потенциалом. На территории округа находится 42% всех нефтеперерабатывающих предприятий страны, которые нуждаются в комплексном метрологическом обеспечении на всех этапах технологического цикла.

«ЦСМ Татарстана за последнее пятилетие было максимально ориентировано на потребности предприятий нефтегазохимического комплекса республики. Заключен и реализован ряд долгосрочных договоров на оказание комплекса метрологических услуг по поверке, калибровке, сервисному обслуживанию и ремонту средств измерений», – заявил Иванов.

Согласно его данным, 70% приборов и средств измерений, предъявляемых на ремонт и техническое обслуживание в ЦСМ, – иностранного производства и лишь 30% – российского.

«Данные аналитических исследований также подтверждают, что в технологических процессах на предприятиях нефтегазохимического комплекса преимущественно используются иностранные средства измерений. Однако существует значительная группа приборов, которые можно заменить на отечественные аналоги», – пояснил спикер.

По его словам, на территории нашей страны работают предприятия, которые выпускают высокоточные средства измерений с характеристиками не ниже, чем у иностранного оборудования. А это значит, что промышленность может быть обеспечена необходимым оборудованием.

«Импортонезависимость данного сектора экономики имеет стратегическое значение и поддерживается государством», – подчеркнул Иванов.

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Доклад руководителя ПУМТУ Росстандарта Владимира Калентьева был посвящен особенностям осуществления государственного метрологического надзора. Он обратил особое внимание на то, что в настоящее время в целях исключения излишней нагрузки на бизнес ведомством основной акцент делается на профилактических мероприятиях.

Руководитель Управления Федеральной службы по аккредитации в ПФО Юлия Данилина в своем выступлении рассказала о мерах поддержки участников национальной системы аккредитации в условиях внешнего санкционного давления. В настоящее время государственные услуги ФСА преимущественно реализуются в дистанционном формате. «Существенно снизилась финансовая нагрузка на предприятия, и если говорить о сроках, то здесь также наблюдается положительная тенденция для аккредитованных лиц, поскольку выездные мероприятия сокращены в среднем до двух дней», – заключила Данилина.

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан»

Также на форуме ведущие отечественные приборостроительные компании представили новые разработки по различным видам измерений, а у здания Академии наук РТ прошла демонстрация передвижных поверочных установок для проведения комплексного метрологического обеспечения средств измерений количества и показателей качества нефти на объектах добычи, подготовки и сдачи нефти.