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Импортозамещающее производство тормозов для «КАМАЗов» запустили в Челнах
Входящая в группу «Восток — тормозные системы» компания «ВБК Восток» запустила в Набережных Челнах импортозамещающее серийное производство пневматических дисковых тормозных механизмов для грузовых автомобилей «ГАЗ» и «КАМАЗ», а также для прицепов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности.
Инвестиции в приобретение оборудования составили 127 млн рублей. Из них 100 млн рублей предоставил ФРП в виде льготного займа по программе «Автокомпоненты». Помимо этого, компания дополнительно вкладывает 50 млн рублей в программу локализации компонентов.
Производство разместили в Камском индустриальном парке «Мастер», расширив уже существующие складские и производственные площади.
В пресс-службе фонда уточнили, что предприятие стало первым и единственным в стране производителем дисковых тормозных механизмов диаметром 17 и 19 дюймов, подходящих для «ГАЗов» и «КАМАЗов», и 22 дюйма, подходящих для большинства отечественных прицепов.
В компании рассчитывают, что смогут производить (после выхода на проектную мощность) до 95 тыс. изделий в год. Это позволит ей занять до 34% российского рынка дисковых тормозных систем для грузовиков и спецмашин.
По оценке предприятия, в результате должна значительно снизиться доля импорта. Прежде до 100% дисковых тормозов для выпускаемого в РФ коммерческого транспорта производились за рубежом.
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