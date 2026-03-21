Импорт водки в Россию вырос на 17% в 2025 году, лидерами стали Латвия и Казахстан

По итогам прошлого года поставки импортной водки в Россию увеличились на 17%, при этом заметный рост зафиксирован из ряда стран Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade, Евростата и национальных статслужб.

Согласно открытым данным, в 2025 году в Россию из других стран было ввезено водки на 19,6 млн долларов – на 17,2% больше, чем годом ранее.

Лидерами по объёму импорта стали Латвия (11,8 млн долларов), Казахстан (4,2 млн долларов) и Литва (888,8 тыс. долларов). В пятёрку также вошли Армения (575,9 тыс. долларов) и Дания (496,3 тыс. долларов). Замыкают десятку Грузия, Германия, Испания, Таиланд и Португалия.

Среди других стран Евросоюза поставки осуществляли Польша (106 тыс. долларов), Финляндия (69,6 тыс.), Нидерланды (63,5 тыс.), Болгария (34,6 тыс.), Франция (22,8 тыс.) и Италия (20,8 тыс.).

Пять стран ЕС возобновили экспорт водки в Россию после перерыва. Дания и Чехия не поставляли ее четыре года, Австрия – три года, а Болгария и Эстония – год.

Наиболее заметно среди крупных поставщиков увеличили экспорт Казахстан (в 26 раз), Польша (в 2,8 раза), Португалия (в 1,8 раза), Латвия (+59%), Финляндия (+47%) и Германия (+20%). В то же время значительно сократились поставки из Бельгии, Италии, Испании, Греции и Литвы. Поставок из Словакии и Венгрии не было вовсе.